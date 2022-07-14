За неделю — 50 ударов без промаха. HIMARS радикально изменили правила игры на поле боя — Арестович 14 июля, 00:20 Защитники Украины уничтожают вражеские склады с боекомплектом (Фото:Скриншот видео Osinttechnical/Twitter)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что украинские защитники за неделю нанесли более 50 точных ударов по противнику РСЗО HIMARS.

В эфире Фейгин Live в среду, 13 июля, Арестович заявил, что HIMARS «радикально изменили правила игры на поле боя». Он сообщил, что только за последние сутки были нанесены удары по вражеским складам с боекомплектами в Ленинском районе Донецка, Новой Каховке, Петровском районе Донецка, заводу ДЗТО в Кировском районе Донецка, в селе Чаривное в Херсонской области и не только.



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«Всего за последнюю неделю нанесено более 50 ударов. Все они были результативны. Ни одного промаха. Везде — детонация, взрывы, уничтожение и так далее… Еще за сутки в Луганске был очень хороший „прилет“. Они расположились в нашей бывшей части ПВО, завезли туда боекомплекты для ракет ПВО и со свойственной им мудростью поставили там то ли батальон, то ли целую бригаду… Личный состав там был, результаты — даже боюсь себе представить, потому что это тот взрыв, когда разлет боеприпасов — от километра до трех. Можешь себе представить, что там было с тем личным составом на месте», — рассказал он.



Арестович добавил, что, судя по перехватам разговоров, у российских оккупантов из-за огромных потерь состояние, близкое к панике. По его словам, с 1 по 10 июля в медицинские учреждения только Донецка и Луганска доставили 543 раненых военных, если не учитывать потери росгвардии, российской погранслужбы, ФСБ и не считать тех, кто остался на поле боя.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что американские партнеры Украины довольны тем, насколько качественно украинские артиллеристы используют системы HIMARS и наносят высокоточные удары для поражения «болезненных» мест российских войск.

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