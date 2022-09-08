ВСУ с помощью HIMARS уничтожили более 400 российских целей — генерал Милли 8 сентября, 18:14 Использование РСЗО HIMARS защитниками Украины (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

ВСУ нанесли удары более чем по 400 целям российских оккупантов с помощью американских РСЗО HIMARS.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время брифинга в четверг, 8 сентября, после встречи в формате Рамштайн, на которой обсуждалась поддержка Украины.

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Инфографика: НВ

Милли напомнил, что Украина получила от США 16 РСЗО HIMARS. Он подчеркнул, что HIMARS имели «разрушительный эффект». По словам генерала, защитники Украины серьезно нарушили российские цепочки поставок и работу оперативных штабов, а оккупанты испытывают большие трудности с восполнением своих потерь.

8 сентября в Германии прошла очередная встреча министров обороны более 50 стран мира в формате Рамштайн. В этот же день в Киев прибыл с визитом глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

В конце августа в Пентагоне сообщили, что США нарастят производство ракетных систем HIMARS и высокоточных снарядов GMLRS к ним.

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