Огненное HIMARS-шоу. Сырский показал, как ВСУ ликвидировали позицию россиян — видео
ВСУ ударили по позиции оккупантов (Фото:Скриншот из видео Александр Сырский/Telegram)
Силы обороны Украины на Бахмутском направлении одним ударом РСЗО HIMARS уничтожили позицию российских оккупантов вместе с боеприпасами.
Соответствующее видео опубликовал командующий Сухопутных войск Александр Сырский в Telegram.
Сырский отметил, что аэроразведчик 30-й ОМБр с позывным Вялый на Бахмутском направлении нашел МСТА-Б оккупантов и скорректировал огонь НIMARS.
«Один точный выстрел и позиция оккупантов вместе с боеприпасами уничтожена дотла», — подчеркнул Сырский.