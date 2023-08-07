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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

«Один точный выстрел и позиция оккупантов вместе с боеприпасами уничтожена дотла», — подчеркнул Сырский.

Сырский отметил, что аэроразведчик 30-й ОМБр с позывным Вялый на Бахмутском направлении нашел МСТА-Б оккупантов и скорректировал огонь НIMARS.

Силы обороны Украины на Бахмутском направлении одним ударом РСЗО HIMARS уничтожили позицию российских оккупантов вместе с боеприпасами.

ВСУ ударили по позиции оккупантов (Фото:Скриншот из видео Александр Сырский/Telegram)

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