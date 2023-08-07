Огненное HIMARS-шоу. Сырский показал, как ВСУ ликвидировали позицию россиян — видео

7 августа, 23:16
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ВСУ ударили по позиции оккупантов (Фото:Скриншот из видео Александр Сырский/Telegram)

ВСУ ударили по позиции оккупантов (Фото:Скриншот из видео Александр Сырский/Telegram)

Силы обороны Украины на Бахмутском направлении одним ударом РСЗО HIMARS уничтожили позицию российских оккупантов вместе с боеприпасами.

Соответствующее видео опубликовал командующий Сухопутных войск Александр Сырский в Telegram.

Сырский отметил, что аэроразведчик 30-й ОМБр с позывным Вялый на Бахмутском направлении нашел МСТА-Б оккупантов и скорректировал огонь НIMARS.

Видео дня

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«Один точный выстрел и позиция оккупантов вместе с боеприпасами уничтожена дотла», — подчеркнул Сырский.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1688638671317045249?s=20
Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Бахмут Александр Сырский Война России против Украины РСЗО HIMARS силы обороны

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