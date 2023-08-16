HIMARS сорвал построение оккупантов на Херсонщине, они тщетно пытались убежать — видео 16 августа, 23:08 Центр нацсопротивления опубликовал кадры прицельной работы РСЗО HIMARS по российским оккупантам, когда те проводили учебные стрельбы на временно оккупированной части Херсонской области (Фото:скриншот из видео sprotyv_official/Telegram)

Центр национального сопротивления (ЦНС) обнародовал кадры с уничтожения учебной базы оккупантов на юге Херсонской области с помощью М142 HIMARS, а информацию о размещении врага предоставили украинцы с временно оккупированных территорий.

Соответствующее видео ЦНС опубликовал на своем Telegram-канале в среду, 16 августа.

На кадрах видно, как Силы обороны сначала ударили по оккупантам, когда те выстраивались для проведения учебных стрельб. Первым ударом HIMARS было уничтожено восемь оккупантов, еще четверо — ранены.

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Другие уцелевшие российские оккупанты подогнали машины и пытались убежать из зоны поражения, спрятавшись в учебном классе.

Но HIMARS трудно обмануть, поэтому он во второй раз отработал по российским оккупантам.