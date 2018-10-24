24 октября 2018, среда

Гибель сестры Ноздровской: Россошанского-младшего приговорили к семи годам тюрьмы

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Дмитрию Россошанскому отказано в амнистии
Фото: Анастасия Ноздровская via Facebook

Дмитрию Россошанскому отказано в амнистии

Обуховский районный суд Киевской области вынес обвинительный приговор Дмитрию Россошанскому, который в 2015 году насмерть сбил Светлану Сапатинскую - сестру убитой правозащитницы Ирины Ноздровской.

Как сообщила дочь Ирины Анастасия Ноздровская, Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы без права на амнистию.

30 сентября 2015 года Светлану Сапатинскую насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник судьи Вышгородского суда. В момент совершения ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.

Правозащитница Ирина Ноздровская вела дело о гибели своей сестры. Несмотря на все трудности, она добилась наказания для Россошанского - в конце мая 2017 года суд приговорил его к семи годам лишения свободы. 27 декабря Апелляционный суд отменил этот приговор, но отправил дело на новое рассмотрение.

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29 декабря 2017 года близкие Ирины сообщили о ее исчезновении. 1 января 2018 года тело Ирины Ноздровской нашли в Вышгородском районе Киевской области. По данным экспертизы, она умерла от многочисленных колото-резаных ран. В ее убийстве признался Юрий Россошанский - отец Дмитрия Россошанского.

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