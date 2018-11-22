Гибель пограничника на Закарпатье: председателя сельсовета задержали за связи с контрабандистами

В Закарпатской области задержали председателя сельсовета в Раховском районе - предполагаемого сообщника контрабандистов, которые насмерть сбили начальника отдела пограничной службы Деловое Вадима Березенского на прошлой неделе.
Как сообщили в МВД Украины, возможного сообщника преступников задержали с поличным при попытке дать пограничнику взятку в размере $500. За эти деньги 48-летний мужчина хотел получить от пограничного наряда разрешение на незаконное перемещение через реку Тиса, по которой проходит государственная граница, партии табачных изделий в Румынию.
"Предварительно установлено, что задержанный тесно контактировал с группировкой, чьи действия привели к смерти пограничника Вадима Березенского. Кроме того, ему могла принадлежать часть табачных изделий, задержанная в тот день", - сообщили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное производство по 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Напомним, что в ночь на 16 ноября во время задержания группы контрабандистов на украинско-румынской границе злоумышленники на машине сбили сотрудника Госпогранслужбы Вадима Березенского. Он умер в больнице, не приходя в сознание.
Водитель скрылся с места происшествия, оставив автомобиль. Преступник впоследствии был задержан. Им оказался 34-летний житель Рахова.
Контрабандисты занимались переправкой через реку Тису в Румынию табачных изделий. Во время спецоперации пограничники Румынии задержали двух человек и десять пакетов. На украинской территории пограничный наряд задержал мужчину в гидрокостюме. При нем обнаружили большую сумму средств, которые он, вероятно, получил за незаконную сделку.
Журнал НВ
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