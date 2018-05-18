Гибель мирных жителей в Троицком: полиция квалифицировала обстрел поселка как теракт

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В результате обстрела погибли три человека, в том числе один ребенок
Фото: полиция

В результате обстрела погибли три человека, в том числе один ребенок

Обстрел оккупационными силами РФ поселка Троицкое Луганской области, который произошел в ночь на пятницу, 18 мая, расследуется как теракт.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

"Сейчас на местах обстрелов работают следственно-оперативные группы и взрывотехники. Полицейские осматривают места происшествия, документируют последствия ночного обстрела и оказывают помощь населению. По факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт)", - говорится в сообщении.

Напомним, около двух часов ночи 18 мая гибридные войска РФ открыли огонь из 122-мм орудий по населенному пункту Троицкое Попаснянского района. Всего было зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка.

В результате обстрела погибла супружеская пара и их 13-летний сын. Кроме того, старший ребенок получил ранения в ногу.

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