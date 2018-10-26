26 октября 2018, пятница

Гибель Марины Поплавской: мошенники собирают средства от имени родственников звезды Дизель Шоу

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Родственники Марины Поплавской отметили, что никаких сборов благотворительных средств не объявляли
фото: Дизель Шоу

Родственники Марины Поплавской отметили, что никаких сборов благотворительных средств не объявляли

В социальных сетях появились фейковые страницы актрисы Марины Поплавской, которая 20 октября погибла в ДТП, на которых размещаются посты о якобы сборе благотворительных средств.

С заявлением о мошенничестве к правоохранителям обратились родственники погибшей актрисы, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Родственники Марины Поплавской отметили, что никаких сборов благотворительных средств они не объявляли и просят не спекулировать на хорошем имени родного человека.

Смотрите также

Напомним, 20 октября в Киевской области на трассе Киев-Чоп возле села Милая автобус с участниками Дизель шоу столкнулся с грузовиком. В результате ДТП на месте погибла актриса Марина Поплавская. Еще шесть актеров получили различные травмы.

Видео с места ДТП, в котором погибла Марина Поплавская

21 октября в Октябрьском дворце в Киеве состоялась церемония прощания с Мариной Поплавской, а 22 октября с актрисой простились в ее родном Житомире. Актриса похоронили на Корбутовском кладбище на центральной аллее в Житомире.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове