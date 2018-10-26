Гибель Марины Поплавской: мошенники собирают средства от имени родственников звезды Дизель Шоу

В социальных сетях появились фейковые страницы актрисы Марины Поплавской, которая 20 октября погибла в ДТП, на которых размещаются посты о якобы сборе благотворительных средств.
С заявлением о мошенничестве к правоохранителям обратились родственники погибшей актрисы, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.
Родственники Марины Поплавской отметили, что никаких сборов благотворительных средств они не объявляли и просят не спекулировать на хорошем имени родного человека.
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Напомним, 20 октября в Киевской области на трассе Киев-Чоп возле села Милая автобус с участниками Дизель шоу столкнулся с грузовиком. В результате ДТП на месте погибла актриса Марина Поплавская. Еще шесть актеров получили различные травмы.
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Видео с места ДТП, в котором погибла Марина Поплавская
21 октября в Октябрьском дворце в Киеве состоялась церемония прощания с Мариной Поплавской, а 22 октября с актрисой простились в ее родном Житомире. Актриса похоронили на Корбутовском кладбище на центральной аллее в Житомире.
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