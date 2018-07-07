Гибель детей в недострое в Нежине: все детали инцидента

6 июля в городе Нежин Черниговской области в результате обрушения бетонной плиты в недостроенном здании погибли трое детей, полиция уже открыла два уголовных производства. Рассказываем все, что известно о трагическом инциденте.

Возраст погибших детей - от 12 до 14 лет. Известны имена двух из них - Владислав Костырко и Захарий Котенко, оба были учениками городской школы №1.

Для того, чтобы достать тела детей из-под плиты, понадобилась специальная техника, сообщил журналист Игорь Волосянкин на своей странице в Facebook.

"Надежды на спасение не было, дети получили травмы, не совместимые с жизнью. Бетонная плита, накрывшая их, весила практически две тонны. Из четырех, один подросток спасся, он смог выскочить из-под плиты, которая падала. Он и сообщил о страшной трагедии. Сам объект строился еще в советские времена. Здание является крайне аварийным: ни забора, ни предупредительных надписей, ни охраны объекта не было. Объект находится в частной собственности и принадлежит дочери местного известного бизнесмена, бывшего депутата городского совета от Партии регионов", - отметил журналист.

В Нежине 6, 7 и 8 июля официально объявлены Днями траура.

Открыто два уголовных производства и проводит расследование по факту гибели трех детей, сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

"Открыто уголовные производства и начато расследование в рамках части 2 статьи 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия). Наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, которое квалифицируется как несчастный случай", - сообщили в полиции.

Также местные активисты подготовили обращение к Нежинскому городскому совету по благоустройству в городе зданий, которые могут представлять угрозу для детей.