Российский офицер сдал партизанам данные о подразделениях ВС РФ на Херсонском направлении

Офицер 247-го гвардейского десантно-штурмового полка оккупационной армии РФ передал партизанскому движению Атеш данные о позициях российских подразделений, которые воюют на Херсонском направлении .

Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в Атеш.

По словам партизан, российский офицер связался с ними, чтобы «помочь спасти жителей Херсона».

«Неоднократно он передавал нам реальные позиции соседних подразделений, в том числе операторов БПЛА, которые атаковали Херсон», — сообщили в Атеш.

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Полученная информация, по словам партизан, была передана Силам обороны Украины.

В Атеш также уточнили, что российский офицер, который передавал информацию, находится в безопасности и продолжает с ними сотрудничать.

По данным Херсонской ОВА на начало апреля, с начала 2026 года в городе и области зафиксировано более 50 погибших и более 450 раненых. Российские военные целенаправленно охотятся дронами на гражданских.

Жители Херсона называют атаки РФ по городу «человеческим сафари».

Утром 23 апреля в поселке Текстильное войска РФ сбросили взрывчатку с дрона на мусоровоз, сообщили в Херсонской МВА.

В результате атаки ранения получил один из работников коммунального предприятия.