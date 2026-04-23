Российский офицер сдал партизанам данные о подразделениях ВС РФ на Херсонском направлении

23 апреля, 08:33
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Российские оккупанты (Фото: Минобороны России / Telegram)

Российские оккупанты (Фото: Минобороны России / Telegram)

Офицер 247-го гвардейского десантно-штурмового полка оккупационной армии РФ передал партизанскому движению Атеш данные о позициях российских подразделений, которые воюют на Херсонском направлении.

Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в Атеш.

По словам партизан, российский офицер связался с ними, чтобы «помочь спасти жителей Херсона».

«Неоднократно он передавал нам реальные позиции соседних подразделений, в том числе операторов БПЛА, которые атаковали Херсон», — сообщили в Атеш.

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Полученная информация, по словам партизан, была передана Силам обороны Украины.

В Атеш также уточнили, что российский офицер, который передавал информацию, находится в безопасности и продолжает с ними сотрудничать.

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По данным Херсонской ОВА на начало апреля, с начала 2026 года в городе и области зафиксировано более 50 погибших и более 450 раненых. Российские военные целенаправленно охотятся дронами на гражданских.

Жители Херсона называют атаки РФ по городу «человеческим сафари».

Утром 23 апреля в поселке Текстильное войска РФ сбросили взрывчатку с дрона на мусоровоз, сообщили в Херсонской МВА.

В результате атаки ранения получил один из работников коммунального предприятия.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Херсон Война России против Украины Партизаны движение Атеш

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