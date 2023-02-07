Сотрудничал с ФСБ России. Херсонскому депутату от партии Сальдо сообщили о подозрении 7 февраля, 14:38 Подозреваемый в совершении преступления (Фото:Офис генерального прокурора)

Херсонская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении местному депутату-коллаборанту от запрещенной партии Блок Владимира Сальдо, сотрудничавшему с ФСБ России во время оккупации Херсона.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.



Депутата обвиняют в умышленном совершении пособнических действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Российский приспешник руководил процессами становления и утверждения власти оккупационных войск, координировал создание псевдоправоохранительных и незаконных судебных органов на территории области.

Роль подозреваемого заключалась в предоставлении куратору из РФ информации о лицах, которых можно привлечь к сотрудничеству и работе в оккупационных органах власти. Для этого агент России лично контактировал как с бывшими правоохранителями, так и с действующими, склоняя их к сотрудничеству с оккупантами, отметили правоохранители.