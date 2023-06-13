«Для стабилизации ситуации». На Херсонщине вводят новые запреты: они коснутся продажи рыбы, алкоголя и проведения оздоровительного сезона

13 июня, 12:16
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В Херсонской ОГА приняли ряд запретов (Фото:Сергей Окунев / NV)

В Херсонской ОГА приняли ряд запретов (Фото:Сергей Окунев / NV)

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин провел заседание Совета обороны Херсонщины по вопросам ликвидации последствий подрыва Россией Каховской ГЭС. Принят ряд решений, необходимых для стабилизации ситуации в регионе.

Об этом Прокудин заявил в Telegram.

Что теперь запрещено в Херсонской области

Согласно принятым на заседании решениям, отныне на деоккупированных территориях Херсонщины запрещен:

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  • въезд в населенные пункты, пострадавшие из-за подтопления. Запрет будет действовать до отдельного распоряжения;
  • с 16 июня по 17 июля продажа алкоголя с 15:00 до 10:00;
  • стихийная продажа водных биоресурсов (рыба, раки и т. д.);
  • проведение летнего оздоровительного сезона в 2023 году и пребывания в местах массового отдыха, таких как пляжи, водоемы, лесопарковые зоны и тому подобное;
  • находиться в зонах отдыха, расположенных возле позиций Сил обороны и объектов критической инфраструктуры;
  • въезд в микрорайон Корабел в Херсоне, пока там продолжается обследование и выяснение ситуации с безопасностью. После проведения этих мероприятий будет открыт въезд для граждан, которые там зарегистрированы или снимают жилье;
  • в микрорайоне Корабел устанавливается комендантский час, который продлится с 15:00 до 12:00.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Херсонская область Каховская ГЭС Александр Прокудин Подрыв Каховской ГЭС

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