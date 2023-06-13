«Для стабилизации ситуации». На Херсонщине вводят новые запреты: они коснутся продажи рыбы, алкоголя и проведения оздоровительного сезона

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Согласно принятым на заседании решениям, отныне на деоккупированных территориях Херсонщины запрещен:

Об этом Прокудин заявил в Telegram.

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин провел заседание Совета обороны Херсонщины по вопросам ликвидации последствий подрыва Россией Каховской ГЭС . Принят ряд решений, необходимых для стабилизации ситуации в регионе.

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