«Для стабилизации ситуации». На Херсонщине вводят новые запреты: они коснутся продажи рыбы, алкоголя и проведения оздоровительного сезона
В Херсонской ОГА приняли ряд запретов (Фото:Сергей Окунев / NV)
Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин провел заседание Совета обороны Херсонщины по вопросам ликвидации последствий подрыва Россией Каховской ГЭС. Принят ряд решений, необходимых для стабилизации ситуации в регионе.
Об этом Прокудин заявил в Telegram.
Что теперь запрещено в Херсонской области
Согласно принятым на заседании решениям, отныне на деоккупированных территориях Херсонщины запрещен:
- въезд в населенные пункты, пострадавшие из-за подтопления. Запрет будет действовать до отдельного распоряжения;
- с 16 июня по 17 июля продажа алкоголя с 15:00 до 10:00;
- стихийная продажа водных биоресурсов (рыба, раки
и т. д.);
- проведение летнего оздоровительного сезона в 2023 году и пребывания в местах массового отдыха, таких как пляжи, водоемы, лесопарковые зоны и тому подобное;
- находиться в зонах отдыха, расположенных возле позиций Сил обороны и объектов критической инфраструктуры;
- въезд в микрорайон Корабел в Херсоне, пока там продолжается обследование и выяснение ситуации с безопасностью. После проведения этих мероприятий будет открыт въезд для граждан, которые там зарегистрированы или снимают жилье;
- в микрорайоне Корабел устанавливается комендантский час, который продлится с 15:00 до 12:00.