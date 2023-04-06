Россияне сбросили взрывчатку с дрона на жителей Бериславского района, ранены четыре человека — ОВА 6 апреля, 20:22 Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Российские оккупанты в четверг, 6 апреля, сбросили взрывчатку с беспилотника на населенный пункт Змиевка Херсонской области. В результате четыре местных жителя получили ранения.

Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Александр Прокудин.

«Россияне обстреляли Змиевку Бериславской общины — снова били по мирным людям. По оперативной информации, взрывчатку сбросили с беспилотника. Из-за вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили 4 местных жителя», — сообщает он.

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Он добавил, что их госпитализировали в ближайшее медучреждение. После оказания неотложной помощи пострадавших будет направлен для дальнейшего лечения в больницу в Херсоне.

5 апреля зампред Херсонского областного совета Юрий Соболевский говорил, что в регионе остается сложная ситуация с безопасностью, а количество обстрелов за последние двое суток возросло.