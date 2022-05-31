В ВСУ показали, как уничтожили вражескую технику оккупантов в селе Давыдов Брод на Херсонщине — видео

31 мая, 16:12
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Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские защитники предпринимают успешные попытки контрнаступления на Криворожском направлении, чтобы как можно быстрее освободить Херсонщину от российских захватчиков.

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Видео успехов ВСУ обнародовало Управление стратегических коммуникаций Telegram.

События на видео происходят в поселке Давыдов Брод, на севере Херсона. Сейчас он находится под огневым контролем ВСУ.

Видео дня

Украинские защитники с помощью гаубиц М777 уничтожили вражескую технику вместе с оккупантами в этом поселке.

Согласно утреннему сведению 31 мая Генштаба ВСУ, на Криворожском, а также на Запорожском направлениях были наибольшие потери оккупантов за минувшие сутки.

Сегодня обстановка в южной операционной зоне продолжает быть напряженной и высокодинамической. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» в Facebook.

https://www.youtube.com/embed/MMfKnJEkfdM

В Херсонской области продолжаются боевые действия и обстрелы. Многие населенные пункты без электроснабжения, воды и газа. Область нуждается в медикаментах и гуманитарной помощи.

Противник без успеха в продвижении вперед, укрепляется на оборонных рубежах, прячет технику и подразделения в населенных пунктах, прикрываясь мирными жителями.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Война России против Украины

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