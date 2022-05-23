В Херсонской ОВА отреагировали на «указ» оккупантов о введении рубля в области
Проукраинский митинг в Херсоне 3 апреля 2022 года (Фото:Суспільне Херсон)
«Назначенный» российскими оккупантами так называемый «глава» Херсонской ОГА Владимир Сальдо издал псевдоуказ о том, что вместе с гривной в области будет ходить российский рубль. Его действия прокомментировал советник главы Херсонской военной администрации.
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Заявление коллаборанта распространили пропагандистские каналы. Согласно ему, за гривну предлагается получить два рубля. Сальдо также заявил, что предприниматели должны будут указывать цены на товары в двух валютах.
Советник главы Херсонской ВА Сергей Хлань написал в Facebook, что заявления так называемой «власти» области о «бивалютной зоне» являются провокацией и информационными вбросами, и жители будут против.
«Во-первых, херсонцы патриоты и российская валюта здесь не нужны. А во-вторых, не дураки, как россияне, и умеют считать, что это ограбление. Никто не поведется на эти очередные провокации. Херсонская область — это Украина», — подчеркнул он.
Ранее в Запорожской ОВА сообщили, что в Васильевке российские оккупанты угрожают предпринимателям, которые не хотят продавать товары за рубли страны-агрессора.
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