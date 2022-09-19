Жителей деоккупированных населенных пунктов Херсонской области призвали эвакуироваться на зимний период
Разрушенные дома в освобожденном Высокополье Херсонской области (Фото:Ігор Йосипенко/Facebook)
Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал жителей деоккупированных населенных пунктов региона эвакуироваться на зимний период.
В своем Telegram он рассказал, как это сделать.
Янушевич подчеркнул, что жители освобожденных сел Херсонской области могут эвакуироваться на зиму в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области.
Для этого необходимо:
- обратиться на «горячую линию» Херсонской ОВА по номеру телефона +0800330951 или написать в чат-бот ;
- сообщить о намерении эвакуироваться, специалисты сформируют заявку;
- с людьми свяжутся и сообщат детали эвакуации;
- в указанное время необходимо прийти на место отправления эвакуационного транспорта.
При обращении в ОВА необходимо также указать свои гуманитарные потребности.
Силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.
12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв. километров.
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