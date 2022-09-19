Жителей деоккупированных населенных пунктов Херсонской области призвали эвакуироваться на зимний период

19 сентября, 16:27
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Разрушенные дома в освобожденном Высокополье Херсонской области (Фото:Ігор Йосипенко/Facebook)

Разрушенные дома в освобожденном Высокополье Херсонской области (Фото:Ігор Йосипенко/Facebook)

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал жителей деоккупированных населенных пунктов региона эвакуироваться на зимний период.

В своем Telegram он рассказал, как это сделать.

Янушевич подчеркнул, что жители освобожденных сел Херсонской области могут эвакуироваться на зиму в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области.

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Для этого необходимо:

  • обратиться на «горячую линию» Херсонской ОВА по номеру телефона +0800330951 или написать в чат-бот ;
  • сообщить о намерении эвакуироваться, специалисты сформируют заявку;
  • с людьми свяжутся и сообщат детали эвакуации;
  • в указанное время необходимо прийти на место отправления эвакуационного транспорта.

При обращении в ОВА необходимо также указать свои гуманитарные потребности.

Силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.

12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв. километров.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Эвакуация Херсонская область Война России против Украины

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