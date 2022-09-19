Жителей деоккупированных населенных пунктов Херсонской области призвали эвакуироваться на зимний период 19 сентября, 16:27 Разрушенные дома в освобожденном Высокополье Херсонской области (Фото:Ігор Йосипенко/Facebook)

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал жителей деоккупированных населенных пунктов региона эвакуироваться на зимний период.

В своем Telegram он рассказал, как это сделать.

Янушевич подчеркнул, что жители освобожденных сел Херсонской области могут эвакуироваться на зиму в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области.

Видео дня

Для этого необходимо:

обратиться на «горячую линию» Херсонской ОВА по номеру телефона +0800330951 или написать в чат-бот ;

сообщить о намерении эвакуироваться, специалисты сформируют заявку;

с людьми свяжутся и сообщат детали эвакуации;

в указанное время необходимо прийти на место отправления эвакуационного транспорта.

При обращении в ОВА необходимо также указать свои гуманитарные потребности.

Силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.

12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв. километров.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.