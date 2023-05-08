ВСУ уничтожили три беспилотника оккупантов в Херсонской области — Воздушные силы 8 мая, 18:24 Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Украинские военные в понедельник, 8 мая, на юге страны уничтожили три российских беспилотника.

Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил в Telegram.

«На Херсонщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг уничтожены 3 российских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

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Командование уточняло, что были ликвидировано 2 ударных БпЛА типа Ланцет и один беспилотник типа ZALA.

По данным Генштаба, с начала российского вторжения были уничтожены 2614 беспилотников оккупантов.