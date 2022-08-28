Херсонская область. ВСУ ударили по трем пунктам управления РФ, мост и переправа через Ингулец не функционируют — ОК Юг 28 августа, 16:57 Украинские военные ведут огонь из САУ 2С7 Пион (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинские военные атаковали три пункта управления оккупантов РФ в Херсонской области, а также два склада российских боеприпасов в Любимовке и Херсоне.



Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг в воскресенье, 28 августа.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ ударили по вражеским пунктам управления в Херсоне, Дарьевке и Новой Каховке.

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«Подтвержденные потери врага составляют 11 рашистов, три единицы авто-бронетехники и самоходную гаубицу Мста-С. Мост и переправа через реку Ингулец находятся под нашим огневым контролем, поражены и не функционируют», — рассказали в ОК Юг.

Ранее в соцсетях сообщали о взрыве в захваченной Новой Каховке. По информации очевидцев, попали в базу российских оккупантов на заводе Сокол.

Накануне ВСУ атаковали контрольно-наблюдательные пункты российских батальонных тактических групп 83-го и 11-го десантно-штурмового полка в Херсонской области, ликвидировав 11 оккупантов и их технику.

Новые точные попадания. ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне https://www.youtube.com/watch?v=eB_yMQ0kdX0

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