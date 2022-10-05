«Оккупанты хаотично отходят». ВСУ продвинулись в Херсонской области на 30 км — Хлань

5 октября, 18:16
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Защитники Украины стреляют из гаубицы (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Защитники Украины стреляют из гаубицы (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

В Херсонской области продолжается контрнаступление защитников Украины, российские оккупанты отступают. Об этом заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире 24 канала в среду, 5 октября.

По словам Хланя, ВСУ зашли в Дудчаны, а линия фронта продвинулась от Осокоровки на 30 километров. Он сообщил, что оккупанты готовят и срочно оборудуют линию обороны в Мыловом возле Берислава.

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"…Это означает, что они [оккупанты] хаотично отходят и пытаются закрепиться где-то возле Берислава. То есть в Мыловом они пытаются сделать какой-то очередной пункт сопротивления. Но мы считаем, что им [это] не поможет", — сказал Хлань.

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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 октября заявил, что ВСУ быстро и мощной продвигаются на юге в рамках текущей оборонной операции, а только за эту неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

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В оперативном командовании Юг 4 октября рассказали, что защитники Украины освободили восемь населенных пунктов Бериславского района Херсонской области: Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Великая Александровка, Малая Александровка, Давыдов Брод.

https://www.youtube.com/embed/QS2wFQZOAGM
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Наступление Контрнаступление Война России против Украины

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