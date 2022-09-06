Минус склад БК и техники. ВСУ продолжают уничтожать оккупантов в Херсонской области — ОВА 6 сентября, 14:35 ВСУ продолжают уничтожать оккупантов в Херсонской области (Фото:Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук/Telegram)

За сутки, 5 сентября, в Херсонской области раздавались новые взрывы, зафиксировано несколько попаданий по составам и технике российских оккупантов, написал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

По словам Братчука, было попадание в районе Чернобаевки и Голой Пристани по позициям военных РФ. В районе Новой Каховки было попадание в базирование техники. В Каховском районе попадание по скоплению техники. А в районе Томиной Балки Вооруженные силы Украины «минуснули» БК оккупантов.

Видео дня

Во время контрнаступления на южном направлении украинские военные выбили российских захватчиков из села Ольгино Бериславского района Херсонской области.

Кроме того, в соцсетях обнародовали видео, снятое, вероятно, в Ольгино, на котором украинские военные вывешивают государственный флаг на одном из административных зданий.

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