Минус склад БК и техники. ВСУ продолжают уничтожать оккупантов в Херсонской области — ОВА
ВСУ продолжают уничтожать оккупантов в Херсонской области (Фото:Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук/Telegram)
За сутки, 5 сентября, в Херсонской области раздавались новые взрывы, зафиксировано несколько попаданий по составам и технике российских оккупантов, написал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.
По словам Братчука, было попадание в районе Чернобаевки и Голой Пристани по позициям военных РФ. В районе Новой Каховки было попадание в базирование техники. В Каховском районе попадание по скоплению техники. А в районе Томиной Балки Вооруженные силы Украины «минуснули» БК оккупантов.
Во время контрнаступления на южном направлении украинские военные выбили российских захватчиков из села Ольгино Бериславского района Херсонской области.
Кроме того, в соцсетях обнародовали видео, снятое, вероятно, в Ольгино, на котором украинские военные вывешивают государственный флаг на одном из административных зданий.
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