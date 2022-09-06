Минус склад БК и техники. ВСУ продолжают уничтожать оккупантов в Херсонской области — ОВА

6 сентября, 14:35
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ВСУ продолжают уничтожать оккупантов в Херсонской области (Фото:Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук/Telegram)

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов в Херсонской области (Фото:Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук/Telegram)

За сутки, 5 сентября, в Херсонской области раздавались новые взрывы, зафиксировано несколько попаданий по составам и технике российских оккупантов, написал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

По словам Братчука, было попадание в районе Чернобаевки и Голой Пристани по позициям военных РФ. В районе Новой Каховки было попадание в базирование техники. В Каховском районе попадание по скоплению техники. А в районе Томиной Балки Вооруженные силы Украины «минуснули» БК оккупантов.

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Во время контрнаступления на южном направлении украинские военные выбили российских захватчиков из села Ольгино Бериславского района Херсонской области.

Кроме того, в соцсетях обнародовали видео, снятое, вероятно, в Ольгино, на котором украинские военные вывешивают государственный флаг на одном из административных зданий.

https://www.youtube.com/embed/DWlJ_kK5Otg
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Украинские военные Херсонская область Война России против Украины склад с боеприпасами

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