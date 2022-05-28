ВСУ пошли в наступление в Херсонской области, оккупанты понесли потери и обороняются на невыгодных рубежах — Генштаб

28 мая, 19:16
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Украинские военные в Харькове (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Украинские военные в Харькове (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

В результате наступления украинских сил оккупанты РФ понесли потери и заняли оборону на невыгодных рубежах в Херсонской области. Боевые действия продолжаются.

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Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 субботы, 28 мая.

Там рассказали, что российские военные теперь обороняются возле Андреевки, Лозового и Белогорки.

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Также они обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Прибугское, Посад-Покровское, Благодатное, Осокоровка, Нововоронцовка, Новоалександровка и других. Оккупанты продолжают наращивать систему противовоздушной обороны с помощью зенитных ракетных систем С-300.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/327247112921707

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что российские военные оборудуют на временно захваченных территориях на юге Украины третью линию обороны, а также проводят там перегруппировку своих сил.

Марионетка Кремля, назначенный оккупантами «заместителем главы военно-гражданской администрации» Кирилл Стремоусов заявил, что оккупанты в Херсонской области закрывают жителям выезд в подконтрольные Украине регионы.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Херсонская область Война России против Украины

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