ВСУ поразили командный пункт оккупантов и колону российской техники в Херсонской области — ОК Юг

22 сентября, 17:09
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Украинскими подразделениями за ночь на 22 сентября было выполнено более 130 огневых задач (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Украинскими подразделениями за ночь на 22 сентября было выполнено более 130 огневых задач (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Украинские силы атаковали российский командный пункт в Новой Каховке и колону техники РФ в районе села Львово во временно оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования Юг в Facebook.

Сообщается, что украинскими подразделениями за ночь на 22 сентября было выполнено более 130 огневых задач.

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В результате были поражены командный пункт в Новой Каховке, пункт управления БПЛА в Бериславском районе, колонна вражеской техники вблизи села Львово, а также обеспечен плотный огневой контроль вокруг Каховского моста.

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Командование подтверждает уничтожение:

  • 2️7️ оккупантов;
  • двух танков;
  • двух бронированных машин;
  • гаубицы 152-го калибра Мста-Б.
https://www.facebook.com/okPivden/videos/776705320306929

Всего по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 55 510 своих военных, за минувшие сутки — 400. Также оккупанты лишились более 14 000 единиц техники.

ВСУ установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области, заявляла в середине сентября руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк.

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По ее словам, на юге Украины подразделения российских оккупационных войск зажаты между украинскими силами обороны и правым берегом. Захватчикам предложили сдаться, перейдя под эгиду международного гуманитарного права, или возвращаться домой.

https://www.youtube.com/embed/-yVDZM9rRbA
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Войска РФ Херсонская область Новая Каховка

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