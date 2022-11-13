Херсонская область. Генштаб подтвердил удар по зданию, где было до 500 россиян: вывезли два грузовика с ликвидированными 13 ноября, 07:28 Украинский военный ведет огонь из зенитной установки возле линии фронта в Харьковской области, 11 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Генштаб Вооруженных Сил Украины подтвердил поражение Силами обороны района сосредоточения российских оккупантов в Херсонской области.

Об этом говорится в утренней сводке по состоянию на воскресенье, 13 ноября.

Согласно уточненной информации, украинские военные нанесли высокоточный удар по зданию, где находились до 500 российских оккупантов, возле населенного пункта Днепряны. В результате атаки в Таврийск вывезли два грузовика погибших россиян.

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В ближайший госпиталь доставили 56 тяжелораненых, из которых 16 вскоре умерли, рассказали в Генштабе. Окончательную информацию о потерях оккупантов уточняют.

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия. Россияне продолжают фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах 12 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях. Армия РФ нанесла четыре ракетных и 16 авиаударов, более 40 раз совершила обстрел из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. На Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Таврическом — россияне обстреливали районы ряда населенных пунктов из разных видов вооружения.

В течение суток украинская авиация нанесла по врагу 13 ударов. Под удар попали восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пять позиций зенитно-ракетных комплексов россиян.