ВСУ держат под огневым контролем две новые переправы россиян в Херсонской области — депутат

12 октября, 16:15
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Оккупанты построили две альтернативные переправы через реку Ингулец в районе села Дарьевка (Фото:Схеми)

Оккупанты построили две альтернативные переправы через реку Ингулец в районе села Дарьевка (Фото:Схеми)

В Херсонской области войска РФ построили две понтонные переправы через речку Ингулец. Они находятся под устойчивым огневым контролем ВСУ.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань во время брифинга.

Он сообщил, что оккупанты построили две альтернативные переправы через реку Ингулец в районе села Дарьевка. По его словам, эти переправы дают возможность россиянам перебрасывать технику на фронт, которую россияне пытаются переправлять через Новую Каховку и дамбу Каховской ГЭС, чтобы усилить группировку оккупантов на Николаевском направлении и в районе Берислава.

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Ингулец делит правобережье Херсонской области на две части. Первая часть — это Бериславское направление, где происходит активное контрнаступление ВСУ, а вторая — сам Херсон и Николаевское направление.

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Также Хлань сообщил, что оккупанты обустроили временные переправы через шлюз Каховской ГЭС и альтернативные переправы неподалеку от Новой Каховки.

«Но как бы ни пытался оккупант обустраивать эти альтернативные переправы, они все равно находятся под устойчивым огневым контролем наших ВСУ и в момент переброски оружия, как всегда, враг получает привет от нашей артиллерии», — пишет Хлань.

Накануне появились спутниковые снимки двух понтонных переправ в районе Дарьевки.

26 сентября в Оперативном командовании Юг сообщали, что оккупанты больше не смогут использовать Дарьевский мост после ударов ВСУ.

https://www.youtube.com/embed/PYg2mZUAxYg
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Херсонская область ФК Ингулец

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