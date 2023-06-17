Воздушные силы уничтожили два российских беспилотника в Херсонской области 17 июня, 22:25 Уничтоженный российский беспилотник (Фото:Повітряне командування Південь/Facebook)

Украинские защитники в субботу, 17 июня, в Херсонской области уничтожили два российских беспилотника.

Об этом сообщает Воздушное командование Юг в Facebook.

Командование уточнило, что в Херсонской области, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг уничтожен разведывательный БпЛА Орлан-10 и ударный БпЛА Ланцет.

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Всего, по данным Генштаба, с начала российского вторжения были уничтожены 3364 российских дронов.