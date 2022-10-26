Оккупанты могли получить задание «держать Херсон до последнего» — ОК Юг

26 октября, 21:14
Поделиться:
Уничтоженный российский танк возле линии фронта в Николаевской области, 26 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Уничтоженный российский танк возле линии фронта в Николаевской области, 26 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупанты на юге Украины выстраивают новые рубежи обороны и готовятся удерживать захваченный Херсон.

Об этом рассказала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в среду, 26 октября.

Комментируя контрнаступление, Гуменюк заявила, что защитники Украины продолжают активную работу. Она также уточнила, что контрнаступление — это «не просто продвижение вперед», а также истощение врага и ухудшение его логистики. На южном направлении с начала недели были уничтожены четыре вражеских склада с боеприпасами и сбиты четыре ударных вертолета Ка-52.

Видео дня

Читайте также:
Что может закончить войну. Рустамзаде — о новых шагах агрессора, стратегии украинской армии, имеющемся вооружении и финальной точке
Читайте также:

Роман Костенко в Верховной Раде Украины (Фото:Роман Костенко / Facebook) «ВСУ по метру выгрызают землю». Костенко — о деоккупации Херсонщины и риске применения РФ «грязной бомбы» на Каховской ГЭС. Интервью

«Объявить сейчас о каких-то освобожденных территориях мы не можем, в том числе потому, что ведем работу по правому берегу. На левом остается враг, там довольно мощные и укрепленные позиции. Мы [сообщив об успехах] обозначим места, где они смогут наносить поражения. Эта часть военной операции снова требует информационной тишины», — объяснила спикер.

Гуменюк рассказала, что в ожидании активного контрнаступления защитников Украины российские войска создали укрепленные рубежи обороны и перебросили туда в том числе элитные подразделения. Также, несмотря на постоянный огневой контроль ВСУ, вражеских позиций на юге еще очень много, добавила она.

По словам спикера, сейчас россияне выстраивают новые рубежи обороны и готовятся удерживать Херсон, потому что его потеря «будет критическим переломным моментом для империи»: «Вполне вероятно, они получили задачу „держаться до последнего“».

Читайте также:
Что будет, когда Путин потеряет Херсон — мнение экс-депутата Госдумы

«Есть рубежи обороны, попытки обустроить линию, на которой будут ждать первые прорывные силы, есть обустройство позиций на левом берегу, в том числе очередных рубежей обороны», — сообщила Гуменюк.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области.

По данным оперативного командования Юг, Силы обороны Украины освободили уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области, в которых проживает более 12 тысяч человек.

https://www.youtube.com/embed/FHra0WCLgt0
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Юг Украины Наталья Гуменюк Контрнаступление Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X