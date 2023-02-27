Войска РФ на левобережной Херсонской области пытаются продвинуться ближе к Крыму — Гуменюк 27 февраля, 16:55 Россияне в Херсонской области пытаются подвинуться ближе к Крыму (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Оккупационные войска на левобережной части Херсонской области пытаются продвинуться ближе к временно захваченному Крыму.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Гуменюк отметила, что для россиян в Херсонской области украинский Крым — это единственное направление, «кроме того, которое всем известно, русского военного корабля».

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«Что касается левобережной Херсонской области, да, они пытаются подвинуться ближе к Крыму. Надеются, что там будет им теплее, но мы можем засвидетельствовать, что там им будет горячо», — сказала она.

Спикер добавила, что оккупационные войска подтянули туда резерв срочников из Челябинской области для обустройства дополнительных оборонительных сооружений на юге страны.

«Я уже говорила: как в том старом анекдоте: „поможет-не поможет, а к земле привыкнут“. Пока что они окапываются», — рассказала она про действия мобилизованных россиян на украинской территории.

Ранее Генштаб сообщал, что в Олешках и Скадовске Херсонской области представители так называемой «власти» готовятся к бегству на территорию временно оккупированного Крыма, опасаясь, что регион будет деоккупирован.

26 февраля, в День сопротивления российской оккупации Крыма президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг «вернется в каждый уголок страны».