Войска РФ попытаются заменить мосты в Херсонской области, ВСУ готовы к этому — ОК Юг 25 августа, 23:26 Гуменюк напомнила, что украинские силы нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В оккупированных районах Херсонской области россияне попытаются построить переправы вместо разрушенных мостов, но ВСУ держат ситуацию под огневым контролем.

Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Гуменюк напомнила, что украинские силы нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам.

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«Они понимают, что тяжелая техника там не пройдет, но пытаются поддерживать имидж, поэтому запускают там легковые автомобили, чтобы создать имитацию движения», — говорит спикер.

Инфографика: НВ

По ее словам, движение полностью остановлено и оккупанты пытаются создать альтернативные переправы. Но ВСУ держат местность и российские объекты под огневым контролем и уничтожат сооружения, когда оккупанты их построят.

Отвечая на вопрос, были ли случаи уничтожения переправ оккупантами, Гуменюк ответила, что пока «это сюрприз».

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