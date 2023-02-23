Войска РФ обстреляли Херсонскую область, погиб 58-летний местный житель — прокуратура

23 февраля, 15:26
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В результате российской атаки погиб 58-летний местный житель (Фото:Херсонська обласна прокуратура/Telegram)

В результате российской атаки погиб 58-летний местный житель (Фото:Херсонська обласна прокуратура/Telegram)

Российские оккупанты утром в четверг, 23 февраля, обстреляли Херсонскую область. В результате погиб 58-летний мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

«По данным следствия, утром 23 февраля оккупанты совершили очередной обстрел Херсонской области. В результате в Херсонском районе вблизи домовладения погиб 58-летний мужчина», — говорится в сообщении.

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В прокуратуре добавили, что в результате российской атаки еще одна женщина получила ранения и была госпитализирована. Также были повреждены жилые дома, автомобили, газопровод и линии электропередач.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Оккупанты почти ежедневно обстреливают освобожденные Херсон и область.

21 февраля, российские войска ударили по остановке общественного транспорта в Херсоне. В ОК Юг сообщили, что 12 человек получили ранения в результате обстрела и еще шесть — погибли.

https://www.youtube.com/embed/41fuR891wyY
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Прокуратура

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