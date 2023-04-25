В Херсонской области гражданским запретили пользоваться лодками и катерами 25 апреля, 20:46 Река Днепр в Херсонской области (архивное фото) (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Гражданским в Херсонской области запретили выходить на водные объекты на лодках и других плавсредствах.

Как сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram, решение приняли, чтобы обезопасить судоходство, минимизировать риски диверсий и террористических угроз во внутренних водах Украины.



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«Запрет распространяется на все виды плавсредств — спортивные суда, рыбацкие, развлекательные и так далее. Исключение — суда Сил обороны Украины и специалистов, которые занимаются охраной водных биоресурсов», — подчеркнули в ОВА.



Приказ подписали начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и командующий оперативной группировки войск Херсон Михаил Драпатый. Ограничения будут действовать до отмены военного положения или отдельного распоряжения.



Ранее американский Институт изучения войны предположил, что защитники Украины заняли определенные позиции на восточном (левом берегу) Днепра в Херсонской области.

Руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сказала, что Силы обороны продолжают зачищать передовую полосу на левом берегу Днепра и пока работают в контрбатарейном режиме. Она также призвала соблюдать режим тишины и не мешать защитникам Украины.