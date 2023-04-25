В Херсонской области гражданским запретили пользоваться лодками и катерами

25 апреля, 20:46
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Река Днепр в Херсонской области (архивное фото) (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Река Днепр в Херсонской области (архивное фото) (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Гражданским в Херсонской области запретили выходить на водные объекты на лодках и других плавсредствах.

Как сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram, решение приняли, чтобы обезопасить судоходство, минимизировать риски диверсий и террористических угроз во внутренних водах Украины.

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«Запрет распространяется на все виды плавсредств — спортивные суда, рыбацкие, развлекательные и так далее. Исключение — суда Сил обороны Украины и специалистов, которые занимаются охраной водных биоресурсов», — подчеркнули в ОВА.

Приказ подписали начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и командующий оперативной группировки войск Херсон Михаил Драпатый. Ограничения будут действовать до отмены военного положения или отдельного распоряжения.

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Ранее американский Институт изучения войны предположил, что защитники Украины заняли определенные позиции на восточном (левом берегу) Днепра в Херсонской области.

Руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сказала, что Силы обороны продолжают зачищать передовую полосу на левом берегу Днепра и пока работают в контрбатарейном режиме. Она также призвала соблюдать режим тишины и не мешать защитникам Украины.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Контрнаступление Война России против Украины силы обороны

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