В Херсонской области в зоне боевых действий оказался стационар для пожилых людей, в котором находится 15 человек — ОВА 10 июня, 17:00 Цей матеріал також доступний українською В Херсонской области в зоне боевых действий оказалось стационарное отделение для пожилых людей (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

В Высокопольской поселковой общине Херсонской области в зоне боевых действий оказалось стационарное отделение для пожилых людей, в котором находится 15 человек.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация в Facebook.

«В самом пгт расположено стационарное отделение для пожилых людей, в котором находится 15 человек», — говорится в сообщении.

Видео дня

В ведомстве заявили, что пожилые люди и люди с инвалидностью нуждаются в срочной эвакуации специализированным транспортом через зеленые коридоры.

«Нужна эвакуация оставшегося населения, не имеющего возможности уехать самостоятельно», — говорится в сообщении.

Сейчас по всей общине отсутствует электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.