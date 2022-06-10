В Херсонской области в зоне боевых действий оказался стационар для пожилых людей, в котором находится 15 человек — ОВА
В Херсонской области в зоне боевых действий оказалось стационарное отделение для пожилых людей (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)
В Высокопольской поселковой общине Херсонской области в зоне боевых действий оказалось стационарное отделение для пожилых людей, в котором находится 15 человек.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация в Facebook.
«В самом пгт расположено стационарное отделение для пожилых людей, в котором находится 15 человек», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что пожилые люди и люди с инвалидностью нуждаются в срочной эвакуации специализированным транспортом через зеленые коридоры.
«Нужна эвакуация оставшегося населения, не имеющего возможности уехать самостоятельно», — говорится в сообщении.
Сейчас по всей общине отсутствует электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение.
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