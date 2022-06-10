В Херсонской области в зоне боевых действий оказался стационар для пожилых людей, в котором находится 15 человек — ОВА

10 июня, 17:00
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В Херсонской области в зоне боевых действий оказалось стационарное отделение для пожилых людей (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

В Херсонской области в зоне боевых действий оказалось стационарное отделение для пожилых людей (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

В Высокопольской поселковой общине Херсонской области в зоне боевых действий оказалось стационарное отделение для пожилых людей, в котором находится 15 человек.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация в Facebook.

«В самом пгт расположено стационарное отделение для пожилых людей, в котором находится 15 человек», — говорится в сообщении.

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https://www.facebook.com/photo?fbid=385322106962958&set=a.290749183086918

В ведомстве заявили, что пожилые люди и люди с инвалидностью нуждаются в срочной эвакуации специализированным транспортом через зеленые коридоры.

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«Нужна эвакуация оставшегося населения, не имеющего возможности уехать самостоятельно», — говорится в сообщении.

Сейчас по всей общине отсутствует электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение.

https://www.youtube.com/watch?v=PcfxDAd6QCQ&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Эвакуация Херсонская область Война России против Украины

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