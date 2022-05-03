Интернета пока нет. В Скадовске появилась мобильная связь — мэр

3 мая, 11:13
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В Скадовске появилась мобильная связь (Фото:Александр Яковлев/Facebook)

В Скадовске появилась мобильная связь (Фото:Александр Яковлев/Facebook)

Мэр Скадовска Александр Яковлев заявил, что в городе появилась мобильная связь.

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«В Скадовске появилась мобильная связь», — написал он.

https://www.facebook.com/YakovlievOleksandr/posts/391832682952775

Однако, по его словам, пока отсутствует Интернет.

Ранее РФ направила весь интернет-трафик в оккупированной Херсонской области через свою инфраструктуру. Таким образом, оккупанты хотят ввести цензуру.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=WosN76lI2dI

Накануне заместитель председателя комитета Верховной Рады по цифровой трансформации Александр Федиенко сообщил, что в Херсонской области стали недоступны мобильная связь и интернет всех провайдеров.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в государственной измене так называемый «губернатор» захваченной войсками РФ Херсонской области заявил, что не намерен проводить «референдум».

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мобильная связь Война России против Украины Скадовск

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