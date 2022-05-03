Интернета пока нет. В Скадовске появилась мобильная связь — мэр
В Скадовске появилась мобильная связь (Фото:Александр Яковлев/Facebook)
Мэр Скадовска Александр Яковлев заявил, что в городе появилась мобильная связь.
Война России против Украины — главные события 3 мая
«В Скадовске появилась мобильная связь», — написал он.
Однако, по его словам, пока отсутствует Интернет.
Ранее РФ направила весь интернет-трафик в оккупированной Херсонской области через свою инфраструктуру. Таким образом, оккупанты хотят ввести цензуру.
Накануне заместитель председателя комитета Верховной Рады по цифровой трансформации Александр Федиенко сообщил, что в Херсонской области стали недоступны мобильная связь и интернет всех провайдеров.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в государственной измене так называемый «губернатор» захваченной войсками РФ Херсонской области заявил, что не намерен проводить «референдум».
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.