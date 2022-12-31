За сутки оккупанты 60 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии и РСЗО: ранены два человека — ОВА 31 декабря, 10:26 Последствия обстрела Херсонской области (Фото:Ярослав Янушевич/Telegram)

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали Херсонскую область 60 раз. Два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в Telegram.

Как отмечается, россияне избивали по населенным пунктам Херсонской области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, ранения получили два человека.

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Кроме того, Херсон армия РФ атаковала 31 раз. Вражеские снаряды попали в газопровод, частные и многоквартирные дома.

В четверг, 29 декабря, войска РФ обстреляли Херсон, снаряды попали по зданию областного кардиодиспансера. Пострадали два человека — охранник и работник котельной.