В результате вчерашних обстрелов Херсонщины погибли два человека, десять получили ранения — ОВА

26 ноября, 12:15
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Россияне каждый день обстреливают мирные районы Херсона (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Россияне каждый день обстреливают мирные районы Херсона (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

В результате обстрелов Херсонской области российскими войсками в пятницу, 25 ноября, погибли два человека. Еще десять жителей области получили ранения.

Об этом утром 26 ноября сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

По его словам, российские войска в пятницу 39 раз обстреляли территорию Херсонской области. 

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В частности, оккупанты снова обстреляли жилые кварталы Херсона, вражеские снаряды попали в частные помещения, торговое заведение и училище. Также россияне обстреляли следующие населенные пункты Херсонского района: Чернобаевку, Антоновку, Приднепровское, Никольское, Зеленовку и Музыковку.

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Российская армия также обстреляла Берислав - там повреждены частные дома. Также враг бил по Новоалександровке, Качкаровке и Костырке.

«К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Россияне убили 2 жителей Херсонской области, еще 10 человек получили ранения разной степени тяжести», — сообщил глава ОВА.

С момента освобождения правобережья Херсона в начале ноября украинскими защитниками российские войска регулярно обстреливают Херсон и окрестные населенные пункты.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Обстрел Херсон Херсонская область Война России против Украины

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