Армия РФ обстреляла Херсонскую область, пострадали местные жители и сотрудник полиции — ОВА
Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)
Российская армия во вторник, 12 сентября, обстреляла населенные пункты Херсонской области. В результате пострадали три человека, среди которых один сотрудник полиции.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram.
Россияне обстреляли село Садовое. В результате ранение плеча и ноги получил 56-летний местный житель. Мужчине оказали медпомощь, лечение будет проходить амбулаторно.
«Еще один пострадавший — 20-летний работник полиции. Его с травмой предплечья и контузией госпитализировали», — сообщили в ОВА.
Также оккупанты ударили по Понятовке Дарьевской общины. Попали в частный дом — там повреждены окна и забор.
Пострадал 38-летний мужчина, который находился в соседнем доме. От оказания медицинской помощи он отказался.
Накануне россияне обстреляли здание медицинской амбулатории в Херсонской области. В результате были ранены два человека.