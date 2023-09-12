Армия РФ обстреляла Херсонскую область, пострадали местные жители и сотрудник полиции — ОВА

12 сентября, 22:15
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Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Российская армия во вторник, 12 сентября, обстреляла населенные пункты Херсонской области. В результате пострадали три человека, среди которых один сотрудник полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram.

Россияне обстреляли село Садовое. В результате ранение плеча и ноги получил 56-летний местный житель. Мужчине оказали медпомощь, лечение будет проходить амбулаторно.

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«Еще один пострадавший — 20-летний работник полиции. Его с травмой предплечья и контузией госпитализировали», — сообщили в ОВА.

Также оккупанты ударили по Понятовке Дарьевской общины. Попали в частный дом — там повреждены окна и забор.

Пострадал 38-летний мужчина, который находился в соседнем доме. От оказания медицинской помощи он отказался.

Накануне россияне обстреляли здание медицинской амбулатории в Херсонской области. В результате были ранены два человека.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Обстрел Херсонская область Война России против Украины

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