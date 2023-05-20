Российский авиаудар по Херсонщине утром убил двоих людей
Российский снаряд убил двух людей в их доме (Фото:Херсонская областная прокуратура)
Россияне рано утром в субботу, 20 мая, обстреляли Берислав Херсонской области, в результате чего погибли два человека.
Об этом сообщили в прокуратуре области.
Как сообщается, 20 мая около четырех утра во время обстрела Берислава вражеский снаряд попал в частный дом. Под завалами погибли мужчина и женщина.
Также в результате удара по Киндийке, что недалеко от Херсона, травмы получил мужчина. Он был госпитализирован.
По предварительным данным, оккупанты совершили авиаудары по населенным пунктам. Повреждены дома мирных жителей, хозяйственные постройки и автотранспорт.
На месте происшествия работают правоохранители, чтобы задокументировать очередное военное преступление, совершенное военнослужащими РФ.
Прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).