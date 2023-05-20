Российский авиаудар по Херсонщине утром убил двоих людей 20 мая, 11:02 Российский снаряд убил двух людей в их доме (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Россияне рано утром в субботу, 20 мая, обстреляли Берислав Херсонской области, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщили в прокуратуре области.

Как сообщается, 20 мая около четырех утра во время обстрела Берислава вражеский снаряд попал в частный дом. Под завалами погибли мужчина и женщина.

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Также в результате удара по Киндийке, что недалеко от Херсона, травмы получил мужчина. Он был госпитализирован.

По предварительным данным, оккупанты совершили авиаудары по населенным пунктам. Повреждены дома мирных жителей, хозяйственные постройки и автотранспорт.



На месте происшествия работают правоохранители, чтобы задокументировать очередное военное преступление, совершенное военнослужащими РФ.

Прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).