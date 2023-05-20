Российский авиаудар по Херсонщине утром убил двоих людей

20 мая, 11:02
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Российский снаряд убил двух людей в их доме (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Российский снаряд убил двух людей в их доме (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Россияне рано утром в субботу, 20 мая, обстреляли Берислав Херсонской области, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщили в прокуратуре области.

Как сообщается, 20 мая около четырех утра во время обстрела Берислава вражеский снаряд попал в частный дом. Под завалами погибли мужчина и женщина.

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Также в результате удара по Киндийке, что недалеко от Херсона, травмы получил мужчина. Он был госпитализирован.

Херсонская областная прокуратура
Херсонская областная прокуратура
Херсонская областная прокуратура
Херсонская областная прокуратура
Херсонская областная прокуратура

По предварительным данным, оккупанты совершили авиаудары по населенным пунктам. Повреждены дома мирных жителей, хозяйственные постройки и автотранспорт.

На месте происшествия работают правоохранители, чтобы задокументировать очередное военное преступление, совершенное военнослужащими РФ.

Прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Редактор: София Лазарова

Теги:   Авиаудар Обстрел Херсон Херсонская область Война России против Украины Российский авиаудар

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