Большая нагрузка на врачей. В Новой Каховке из-за массового выезда жителей наблюдается дефицит профессиональных кадров — мэр

28 апреля, 15:53
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В Херсонской области наблюдается большая нагрузка на врачей (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

В Херсонской области наблюдается большая нагрузка на врачей (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

В Новой Каховке из-за массового выезда жителей наблюдается существенный дефицит профессиональных кадров, заявил Новокаховский городской голова Владимир Коваленко.

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Об этом сообщает местное издание Novakahovka.city.

По его словам, выезд врачей и специалистов среднего медицинского персонала из города вызывает большую нагрузку на оставшихся медицинских работников.

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Семейные врачи принимают всех, вне зависимости от заключенных деклараций.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Эвакуация Херсонская область Новая Каховка

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