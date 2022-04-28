Большая нагрузка на врачей. В Новой Каховке из-за массового выезда жителей наблюдается дефицит профессиональных кадров — мэр 28 апреля, 15:53 Цей матеріал також доступний українською В Херсонской области наблюдается большая нагрузка на врачей (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

В Новой Каховке из-за массового выезда жителей наблюдается существенный дефицит профессиональных кадров, заявил Новокаховский городской голова Владимир Коваленко.

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Об этом сообщает местное издание Novakahovka.city.

По его словам, выезд врачей и специалистов среднего медицинского персонала из города вызывает большую нагрузку на оставшихся медицинских работников.

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