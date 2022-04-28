В Геническе Херсонской области оккупанты требуют от учителей переходить на российскую программу — облсовет 28 апреля, 23:51 Цей матеріал також доступний українською Митинг против российских оккупантов в Херсоне, 27 апреля 2022 года (Фото:Video Obtained By Reuters via REUTERS)

В Геническе Херсонской области российские оккупанты требуют от директоров школ подать «списки» учителей, которые с 1 сентября готовы начать обучение по программе страны-агрессора. Об этом сообщил первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Facebook.

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«Сегодня в Геническе орки вместе с местными колаборантами принудительно собирали директоров школ громады и выдвинули им ультиматум — подать списки учителей, которые готовы с первого сентября продолжать работу по русской программе. Тех учителей, кто согласен, летом собираются отправлять в Крым на переподготовку. Остальных угрожают выгнать с работы», — рассказал он.

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19 апреля в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что россияне готовят псевдореферендумы для «легализации» оккупационных администраций во временно захваченных районах. По данным ГУР, на оккупированной территории Херсонской области печатают «бюллетени», плакаты и другую макулатуру для голосования на «референдуме» по созданию псевдореспублики «ХНР».

Для фальсификации «референдума» оккупанты заставляют местных жителей оставлять личные данные, в частности, во время получения «гуманитарной помощи». При этом гуманитарная помощь украинской стороны блокируется или разворовывается.

Первый замглавы Херсонского областного совета Юрий Соболевский 28 апреля заявил, что у оккупантов в Херсонской области нет «массовки» для проведения псевдореферендума о создании «ХНР».

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