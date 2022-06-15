СМИ сообщили о взрыве в захваченной Чернобаевке, есть погибшие и раненые 15 июня, 10:48 Цей матеріал також доступний українською О взрыве в Чернобаевка сообщили местные жители (иллюстративное фото) (Фото:Суспільне Херсон)

Утром в среду, 15 июня, в захваченной российскими оккупантами Чернобаевке Херсонской области прогремел взрыв.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на местных жителей.

По данным издания, взрыв произошел в районе местного рынка.

«В Чернобаевке утром в районе местного рынка произошел взрыв. Есть погибшие и травмированные, количество уточняется», — добавили там.

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В начале апреля жительница Чернобаевки рассказывала телеканалу Настоящее время, что российские оккупанты уничтожили в селе более 110 домов, там критическая гуманитарная ситуация.

В мае украинские защитники регулярно наносили удары по позициям и скоплению авиации врага в Чернобаевке, где расположен международный аэропорт Херсон. После одного из ударов по аэропорту россияне убегали через села и стреляли по мирным жителям.

Херсонская область ждет освобождения от оккупантов – Геннадий Лагута, глава Херсонской ОВА https://www.youtube.com/embed/VS6nI1pDUgs

Украинцы, которые находятся во временно захваченных населенных пунктах юга Украины, пытаются оказывать сопротивление оккупантам. 7 июня в Херсоне произошел взрыв. Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута заявил, что инцидент произошел в кафе, где обедали оккупанты.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщал, что в течение последних двух недель украинские военные добились тактических успехов в рамках контрнаступательных действиях на юге и еще больше продвинулись в сторону Херсона.

По его словам, бои идут между Таврическим и Томиной Балкой, это 20 километров до Херсона.

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