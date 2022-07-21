Истребителями и вертолетами. Украинская авиация атаковала оккупантов в Херсонской области — ОК Юг 21 июля, 17:55 Потери врага доразведываются (Фото:Дмитро Лунін/Telegram)

Украинская авиация атаковала российские силы в районе поселков Великая Александровка и Ольгино Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг.

«На рассвете наша авиация истребителем и парой вертолетов нанесла два удара по скоплению вражеской силы и техники в районе Великой Александровки и Ольгиного», — сообщило командование в Facebook.

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Отмечается, что потери врага доразведываются.

Утром 21 июля командование Юг сообщило, что оккупанты дважды вертолетами Ми-8 наносили авиационные удары по Потемкиному и вблизи Ольгиного.

По данным командования, на юге страны за сутки ВСУ ликвидировали командный и командно-наблюдательный пункт, еще шесть складов с боеприпасами оккупантов на Херсонском, Бериславском и Каховском районах.



Ранее руководитель пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк сообщала, что украинские военные продолжают продвигаться на Херсонском направлении.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться. Тех, у кого нет такой возможности, призывали готовить укрытия, запасаться водой и едой.



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