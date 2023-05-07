В Херсонской области трактор подорвался на вражеской мине: водитель получил тяжелые травмы

7 мая, 21:58
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Водитель трактора получил тяжелые травмы после подрыва на российской мине (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Водитель трактора получил тяжелые травмы после подрыва на российской мине (Фото:Херсонская областная прокуратура)

В Высокопольской общине Херсонской области трактор подорвался на российской мине: 54-летний водитель получил тяжелые травмы.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

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Трагедия произошла в поле вблизи села Ольгино. Во время обработки земли 54-летний тракторист наехал на противотанковую мину, оставленную российской армией.

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Из-за детонации взрывчатки мужчина получил тяжелые травмы — ожоги около 20% тела, осколочные ранения рук, ног и грудной клетки.

Пострадавшему на месте была оказана первая помощь, после чего его госпитализировали в больницу в Кривом Роге. В настоящее время медики борются за его жизнь.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Мины Херсонская область Трактор мина Война России против Украины

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