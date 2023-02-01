Российские спецслужбы активно заселяются в пансионаты Арабатской стрелки — Хлань 1 февраля, 16:16 Арабатская стрелка (Фото:Geneticist 007/Wikimedia)

На временно оккупированной Арабатской Стрелке Херсонской области представители российских спецслужб активно расселяются в местных пансионатах.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook.

«В пансионаты Арабатской стрелки активно заселяются российские спецслужбы. Проводят собрание коллаборанты и так называемые «администрации», — сообщил он.

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Также, по данным Хланя, мобилизованные россияне, которые проходили обучение на оккупированных территориях юга Украины, уже уехали. Он отметил, что на дорогах больше не встречается российская военная техника в прежнем количестве, а оккупанты перестали ходить по магазинам.

Накануне начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин сообщал, что на Херсонском направлении возросла активность диверсионно-разведывательных групп оккупационных войск РФ.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты планируют построить дорогу на Арабатской стрелке, чтобы перебрасывать технику на юг Украины.

Часть Арабатской стрелки была оккупирована РФ во время захвата Крыма в 2014 году, а еще часть — во время полномасштабного вторжения в Украину в феврале и частичного захвата Херсонской области.