Советника главы Херсонского облсовета Мангера поймали на взятке в $30 тысяч 22 июня, 09:56 780 Цей матеріал також доступний українською Военная прокуратура Южного региона Украины Военная прокуратура Южного региона Украины

В Херсонской области военная прокуратура поймала на взятке советника скандального председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Как сообщает военная прокуратура Южного региона, подозреваемый является директором коммунального учреждения Пансионат Арабатская стрелка.

Операция была проведена совместно со следователями ГУ ЧП в Одесской области и при оперативном сопровождении спецподразделения «К» Главного управления СБУ в АР Крым.

«Установлено, что указанный чиновник, предварительно сговорившись со служебными лицами Счастливцевского сельского совета Генического района Херсонской области, требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в размере 30 000 долларов США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства вымогатель получил за содействие в выделении трех земельных участков на территории с. Счастливцево.

«Военная прокуратура готовит указанному лицу уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — добавили в прокуратуре.

Санкция ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, Владислав Мангер фигурирует в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Он назвал это «политическим заказом» и заявил, что не намерен скрываться от следователей.

Позже ему изменили подозрение на ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего) как организатору преступления, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

31 июля 2018 Екатерину Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой. Она получила химические ожоги более 35% поверхности тела и скончался в больнице 4 ноября.