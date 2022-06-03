Боятся сопротивления. Оккупанты в Херсонской области ездят с охраной, а их окружение понемногу пропадает — депутат 3 июня, 17:32 Цей матеріал також доступний українською Митинг против российских оккупантов в Херсоне, 27 апреля 2022 года (Фото:Video Obtained By Reuters via REUTERS)

В Херсонской области руководство оккупантов ездит на бронированных машинах с большим количеством охраны, опасаясь украинского сопротивления.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Об этом заявил советник главы Херсонского облсовета и боец территориальной обороны Сергей Хлань в эфире всеукраинского телемарафона утром в пятницу, 3 июня.



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По словам Хланя, российские оккупанты все больше боятся сопротивления, которое нарастает на временно захваченных территориях, а защитники Украины еще больше отбросили врага в Херсонской области.

"…Каждый день в Херсоне появляются флаги, надписи и посылы для оккупантов, открытки. До топ-руководства оккупантов пока не удается дотянуться, потому что они начали передвигаться с бешеным количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах, потому что припекает. А ближайшее окружение этих оккупантов понемногу начинает пропадать. И это как раз работа нашего штаба сопротивления, который находится на оккупированной территории", — рассказал он.

Хлань также напомнил, что россияне трое суток назад отключили на временно захваченных территориях мобильную связь и заставляли местных жителей брать российские SIM-карты, обменивая их на паспортные данные.

«Услышав дух сопротивления, сегодня утром оккупанты все-таки дали питание на украинские сети, появился и Киевстар, и Vodafone. Очередной план оккупантов заставить херсонцев пользоваться исключительно российским интернетом и связью сломался», — подчеркнул представитель облсовета.

1 июня глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута заявил, что защитники Украины освободили более 20 населенных пунктов в области.

Россияне теряют позиции в Херсонской области – Александр Мусиенко, Центр военно-правовых исследований https://www.youtube.com/embed/NZ3qMODAgCs

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