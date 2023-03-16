Войска РФ выпустили по Херсонской области более 400 снарядов: в Херсоне есть попадания в жилые дома 16 марта, 08:59 Под обстрелом оказались жилые кварталы Херсона (Фото:Lisi Niesner/Reuters)

За минувшие сутки войска РФ выпустили по населенным пунктам Херсонской области 413 снарядов.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram, противник совершил 88 обстрелов из Градов и тяжелой артиллерии.

Херсон был обстрелян пять раз. 16 вражеских снарядов попали в жилые кварталы, повреждены частные и многоквартирные дома.

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В результате атак российских оккупантов есть пострадавшие — три человека получили ранения.

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Войска РФ систематический обстреливают Херсон и населенные пункты на правом берегу Херсонской области. Вражеские снаряды разрушают гражданскую инфраструктуру и убивают мирных жителей региона.

В ОК Юг сообщили, что Силы обороны Украины пытаются отодвинуть российскую оккупационную армию хотя бы на 20 км от среза воды в Херсонской области, чтобы уменьшить количество обстрелов.