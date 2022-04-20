«Орки повышают градус террора». В Херсонской области оккупанты хотят полностью пресечь работу гуманитарных инициатив — облсовет

20 апреля, 12:22
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В Херсонской области оккупанты хотят полностью пресечь работу гуманитарных инициатив (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсонской области оккупанты хотят полностью пресечь работу гуманитарных инициатив (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что оккупанты хотят полностью пресечь деятельность гуманитарных инициатив в области.

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«Орки повышают градус террора практически каждый день. Они очень серьезно задались целью полностью пресечь деятельность наших гуманитарных „инициатив“. Каждый день проводятся обыски у членов нашей команды, а списки на блокпостах пополняются их фамилиями», — написал он.

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По словам, чиновника, «оккупантам нужен в Херсонской области вакуум украинской власти и гуманитарной поддержки населения, который они должны заполнить своим русским миром, своей просроченной гуманитаркой, сомнительного происхождения и качества лекарствами».

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«Оккупантам для этого катастрофически не хватает поддержки как со стороны наших жителей, так и со стороны руководителей местного самоуправления и работников исполнительного аппарата. А без этого наладить жизнедеятельность области в короткие сроки практически невозможно», — написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Гуманитарная помощь Херсонская область Война России против Украины

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