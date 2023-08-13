Российские обстрелы убили шесть человек в Херсонской области, среди погибших — младенец 13 августа, 11:44 Шесть человек погибли в результате утренних обстрелов Херсонщины (Фото:МВД)

В результате утренних обстрелов Херсонщины в воскресенье, 13 августа, погибли шесть человек. Среди них семья — муж, жена и их дочь, которой было всего 23 дня от роду. Их 12-летний сын в больнице в критическом состоянии.

Об этом сообщили в МВД.

Семья погибла в результате артиллерийского обстрела Широкой Балки. Там же российские снаряды убили еще одного местного жителя.

Еще двое мужчин — 57 и 71 года — погибли в Станиславе в результате удара из РСЗО. Также одна местная жительница получила легкие ранения, сообщили в ОВА.

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Россияне также обстреляли Камышаны и Золотую Балку. Под удар попали магазин и частные дома. Ранены три человека.

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Фото: Херсонская областная прокуратура

Фото: Херсонская областная прокуратура

Фото: Херсонская ОВА

Фото: МВД, ОП