«Преступные действия орков». В Херсонской области оккупанты заблокировали гуманитарные коридоры — облсовет 20 мая, 12:23 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсонской области российские оккупанты заблокировали гуманитарные коридоры, не давая возможность обеспечивать людей лекарствами и продуктами первой необходимости.

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Об этом сообщил заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

«Организационная некомпетенция и преступные действия орков и их прислужников в Херсонской области, загоняют Херсонщину во все более глубокий гуманитарный кризис», — написал он.

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По его словам, оккупанты заблокировали гуманитарные коридоры, не давая возможность обеспечивать людей лекарствами и продуктами первой необходимости.

Чиновник добавил, что в гуманитарных штабах Одесской и Николаевской области с первых недель войны были тонны грузов для Херсонской области.

«При этом поставки „гуманитарки“ в исполнении оккупантов носили и носят больше медийный характер. Зачем им напрягаться в масштабах населения области, когда для съёмки сюжета хватит нескольких фур?», — написал он.

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