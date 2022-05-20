«Преступные действия орков». В Херсонской области оккупанты заблокировали гуманитарные коридоры — облсовет
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Херсонской области российские оккупанты заблокировали гуманитарные коридоры, не давая возможность обеспечивать людей лекарствами и продуктами первой необходимости.
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Об этом сообщил заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
«Организационная некомпетенция и преступные действия орков и их прислужников в Херсонской области, загоняют Херсонщину во все более глубокий гуманитарный кризис», — написал он.
По его словам, оккупанты заблокировали гуманитарные коридоры, не давая возможность обеспечивать людей лекарствами и продуктами первой необходимости.
Чиновник добавил, что в гуманитарных штабах Одесской и Николаевской области с первых недель войны были тонны грузов для Херсонской области.
«При этом поставки „гуманитарки“ в исполнении оккупантов носили и носят больше медийный характер. Зачем им напрягаться в масштабах населения области, когда для съёмки сюжета хватит нескольких фур?», — написал он.
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