Оккупанты препятствуют эвакуации людей из Херсонской области — ОВА

20 мая, 14:38
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что оккупанты препятствуют эвакуации людей из Херсонской области.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Проблема с выездом людей. Вот уже пятый день стоит колонна в сторону города Берислав, Давыдов Брод,…в сторону Кривого Рога Днепропетровской области. Это единственный путь выхода людей на неоккупированную территорию», — сказал он.

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По его словам, российские оккупанты не дали ни одного гуманитарного зеленого коридора на вывоз людей.

https://www.youtube.com/watch?v=hEG0AD7LpxU&t=200s

Лагута заявил, что российские военные похищают и задерживают в Херсонской области проукраинских активистов, блогеров.

«Информация о тех бесчинствах, которые творят оккупанты, фиксируется, будет расследоваться и виновные понесут наказание после деоккупации Херсонщины и ее полного освобождения», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области российские оккупанты заблокировали гуманитарные коридоры, не давая возможность обеспечивать людей лекарствами и продуктами первой необходимости.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Эвакуация Херсонская область Война России против Украины

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