Российские оккупанты заявили, что планируют «отмечать» в Херсонской области «день России» 6 июня, 13:29 Цей матеріал також доступний українською Российский танк (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты планируют «отмечать» день страны-агрессора России во временно оккупированной Херсонской области.

Об этом заявил коллаборант Владимир Сальдо, сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

«Самое главное, мы его будем встречать и отмечать уже вместе со всей Россией, а не отдельно где-то там», — сказал так называемый «глава» области.

Видео дня

По словам коллаборанта, разработают мероприятия, «чтобы жители увидели и почувствовали», какой якобы «огромной семьей», они «стали».

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