Российские оккупанты заявили, что планируют «отмечать» в Херсонской области «день России»
Российский танк (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты планируют «отмечать» день страны-агрессора России во временно оккупированной Херсонской области.
Об этом заявил коллаборант Владимир Сальдо, сообщает пропагандистское агентство ТАСС.
«Самое главное, мы его будем встречать и отмечать уже вместе со всей Россией, а не отдельно где-то там», — сказал так называемый «глава» области.
По словам коллаборанта, разработают мероприятия, «чтобы жители увидели и почувствовали», какой якобы «огромной семьей», они «стали».
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