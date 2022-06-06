Российские оккупанты заявили, что планируют «отмечать» в Херсонской области «день России»

6 июня, 13:29
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Российский танк (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский танк (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты планируют «отмечать» день страны-агрессора России во временно оккупированной Херсонской области.

Об этом заявил коллаборант Владимир Сальдо, сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

«Самое главное, мы его будем встречать и отмечать уже вместе со всей Россией, а не отдельно где-то там», — сказал так называемый «глава» области.

Видео дня
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По словам коллаборанта, разработают мероприятия, «чтобы жители увидели и почувствовали», какой якобы «огромной семьей», они «стали».

https://www.youtube.com/watch?v=Wd30vBlhT1E&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оккупант Херсонская область Война России против Украины

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